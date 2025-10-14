Глава правительства Франции Лекорню хочет временно остановить пенсионную реформу

Глава французского правительства Лекорню сообщил о намерении обратиться к парламенту с предложением временно отложить реализацию пенсионной реформы до завершения президентской избирательной кампании.

Информация о вероятности такого шага появилась в средствах массовой информации в течение дня. Выборы президента в стране намечены на 2027 год.

Суть реформы заключается в поэтапном увеличении пенсионного возраста с текущих 62 до 64 лет. По сообщениям прессы, решение о приостановке реформы является результатом компромиссного соглашения с Социалистической партией, что позволит избежать вынесения вотума недоверия премьер-министру и возглавляемому им правительству.