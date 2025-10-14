Мэр Одессы отреагировал на лишение его гражданства Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подавать в суд по поводу лишения его гражданства. В случае неудачи он обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом Труханов рассказал местному телеканалу.

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил мэр.

Его слова приводит украинский телеканал «Общественное». Также Труханов отметил, что самого указа он еще не видел.

Мэру Одессы хотят предоставить политическое убежище в России

Ранее Геннадий Труханов уже опровергал сообщения о наличии у него российского паспорта и заявлял, что подобные слухи появляются регулярно, особенно перед выборами. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова и еще двух человек — бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.