Мэр Одессы сделал неожиданное заявление после лишения его Зеленским гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из города и Украины после лишения его гражданства уезжать не собирается.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства мэра Одессы.

По мнению политика, его хотят таким образом устранить от будущих выборов мэра, потому что он бы на них победил.

Мэру Одессы хотят предоставить политическое убежище в России

Труханов также снова опроверг наличие у него российского паспорта. Он заявил, что собирается оспаривать указ в суде.

В соответствии с украинским законодательством, Труханов автоматически лишается должности градоначальника, которую он занимал с мая 2014 года. Теперь ему предстоит покинуть свой пост.