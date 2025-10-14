Пока вы не уснули: шутка генсека НАТО про "Ладу" и насмешка Трампа над Макроном

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Генсек НАТО попытался пошутить про русскую «Ладу» и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить про автомобили марки «Лада» и холодильник, проводя ассоциацию с покупкой истребителей F-35 или систем Patriot. Рассказал его генсек на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

«Я иногда шучу, что когда вы покупаете F-35 или систему Patriot, это похоже на старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Мужчина из „Лады“ скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник», — пошутил Рютте.

Читать новость полностью

Во Франции рассказали о насмешке Трампа над Макроном

Президент США Дональд Трамп насмехался над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе по мирному урегулированию в секторе Газа.

С таким заявлением на своей странице в Х выступил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде», — написал парламентарий.

Читать новость полностью

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский.

Читать новость полностью

Стало известно о возможной отправке бойцов КНР на СВО

Китай может направить ограниченный контингент военных для получения опыта в зоне спецоперации. Как сообщает News.ru, об этом заявил китаист Кирилл Котков.

Котков отметил, что у солдат КНР нет опыта участия в современных военных операциях несмотря на то, что на спецоперации есть добровольцы из Китая.

«Если Китай отправит на СВО военных, то пробудут они там недолго, будет ротация кадров. То есть, условно, месяц поучаствовали и уехали, а на их место приедут другие, чтобы как можно больше людей получили боевой опыт. Такое возможно при условиях, если отношения с США и ЕС у Китая ухудшатся», — заявил китаист.

Читать новость полностью

В России объяснили идею по привлечению в армию резервистов

Резервисты могут быть полезны в контексте усиления обороны России на фоне проведения специальной военной опреации. Предложенные изменения в закон «Об обороне» прокомментировал в Telegram военный блогер Юрий Подоляка.

13 октября правительственная комиссия одобрила предложение, расширяющее возможности привлечения резервистов.

Подоляка считает, что речь может идти, в частности, о формировании отрядов для уничтожения украинских беспилотников. Так, на Украине действуют мобильные группы противодействия ударным дронам. Это «надо было делать еще вчера», — заявил блогер. Он добавил, что о каком-либо ином использовании резервистом речи пока нет. Источников своей осведомленности Подоляка не раскрыл.

Читать новость полностью

В России ответили на слова об уничтожении Севастополя и Калининграда

Запад готовится к войне против России, о чем, в частности, свидетельствуют заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса об уничтожении Севастополя и Калининграда. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Как сообщает депутат, по словам Ходжеса, «если НАТО столкнется с Россией, Калининград и Севастополь будут уничтожены в первые часы».

«На первый взгляд — просто очередной околополитический визг. Но если снять шелуху, мы видим: Запад не просто фантазирует, он готовит сценарии войны против наших ключевых точек. Учения у границ, отработка ударов, логистика — все это не игры», — подчеркнул он.

Читать новость полностью

Радиостанция «Судного дня» передала новое странное слово

В эфире УВБ-76, также известной как радиостанция «Судного дня», прозвучало слово «токосъемник». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, по данным канала, появилось в эфире радиостанции в 14:13 мск.

«НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890», — говорится в посте.

Читать новость полностью

Новый утильсбор могут отложить из-за коллапса с поставками авто

Министерство промышленности и торговли в России в оперативном режиме рассмотрит условия отсрочки перехода на новую методику подсчёта утилизационного сбора на автомобили, запланированного на 1 ноября 2025 года. Соответствующее поручение ведомство получило от первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Утром во вторник, 14 октября, стало известно, что заместитель председателя правительства получил от общественной организации «Деловая Россия» письмо с просьбой отсрочить введение нового утильсбора. Причина — коллапс по доставке из-за границы автомобилей, которые были заказаны ещё до новостей о постановлении и тоже попадут под повышение стоимости.

Читать новость полностью

В Москве кавказцы избили охранников ночного клуба

В Москве уроженцы Кавказа избили охранников ночного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Поводом к конфликту стало то, что кавказцев не впустили в клуб — они не прошли фейс-контроль. При этом канал утверждает, что уроженцы одной из республик юга России были пьяны.

Читать новость полностью

«Перекантовался на кладбище»: сын Мессинга может оказаться на улице

© Кадр видео ток-шоу "Пусть говорят"

Сын заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга Дмитрий рассказал, что может оказаться на улице, так как банк планирует выставить его квартиру на торги. Об этом сообщает News.ru

Сын Мессинга рассказал NEWS.ru, что его трехкомнатная квартира в Подольске находится в залоге у банка, которому он должен семь миллионов рублей. По его словам, до Нового года жилье будет выставлено на торги.

Читать новость полностью