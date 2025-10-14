Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск грузинских властей, в рамках которого Россия обязана выплатить 253 миллиона евро за якобы нарушения прав человека после конфликта в 2008 году. Об этом пишет «Взгляд».

Несмотря на это решение, в 2021 году ЕСПЧ отклонял жалобы жителей Южной Осетии о таких же нарушениях со стороны грузинских военных.

По словам заявителей, армия Грузии непропорционально использовала силу в отношении мирных жителей. Среди примеров — массовые обстрелы и действия военных в Цхинвале.

Суд, в свою очередь, утверждает, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах, передает «Взгляд».

Недавно грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили вместе соратниками начал военный конфликт с Россией в августе 2008 года, чем нанес огромный ущерб национальным интересам республики.

Помимо этого, в Тбилиси признали ответственность властей Грузии за начало войны с Россией в 2008 году по международным документам.