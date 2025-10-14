«Позвоните в Москву»: НАТО подсказали способ предотвратить войну

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что в течение последних 35 лет у НАТО было много возможностей наладить отношения с Россией, но альянс ими не воспользовался. Об этом он написал в соцсети X.

Дизен подчеркнул, что страны НАТО могли создать общеевропейскую архитектуру безопасности и «заключить мир» с Россией в любой момент за последние 35 лет. Вместо этого, по словам политолога, все больше денег тратится на попытки «контроля над повествованием» и создание «трибуналов» для «имитации авторитета и релевантности».

«Позвоните в Москву и сверните с пути к войне», - посоветовал Дизен.

Ранее Дизен заявил, что НАТО и Россия достигли точки, в которой возможна их «прямая война». Так Дизен прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Трамп подтвердил, что считает возможным сбивать российские самолеты и дроны над странами НАТО.