Рютте прокомментировал поставки F-35 анекдотом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что темпы оборонного производства необходимо нарастить не только странам Европы, но и США. Сейчас они недостаточны, считает он.

Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний - как европейских, так и американских. Рютте надеется, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

Говоря о закупках в Европе истребителей F-35 и систем ПВО Patriot американского производства, генсек НАТО вспомнил «старую русскую шутку про Lada и холодильник».

«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет, -пошутил Рютте. - Реакция [покупателя] — утром или днем?». «Какая разница? - Ну, днем привезут холодильник», - рассказал он анекдот, характеризующий, вероятно, дефицит в советский период.

Рютте считает, что рассказанный анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot».