В США неожиданно заговорили о Четвертой мировой между Америкой и Россией

Происходящее в мире является Четвертой мировой войной, если учитывать то, что ЦРУ назвало «холодную войну» третьей по счету. Об этом заявил американский журналист Алекс Джонс, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его словам, эскалация продолжается более трех с половиной лет и президент США Дональд Трамп уже заявил о том, что рассматривает возможность поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

«Россия заявила, что это перерастает в прямую войну. Они, по сути, называют это Четвертой мировой войной, так как ЦРУ назвало «холодную войну» Третьей мировой. Итак, мы действительно участвуем во всех тех событиях, которые у нас есть: Китай, северокорейские войска на Украине, все вовлеченные страны-посредники. Это действительно новая мировая война», — констатировал Алекс Джонс.

По словам журналиста, сейчас вопрос в том, будет ли продолжаться обострение ситуации. Он также обратил внимание на появление дронов над европейскими странами, которые в ЕС считают провокациями со стороны России.

«Два года назад Зеленский уже был уличен в том, что Украина запускала ракеты по территории Польши. Они пытались обвинить Россию. Были те беспилотники выпущены из России? Сама Россия говорит, что это, по сути, подстава», — отметил он.

При этом Алекс Джонс призвал задуматься о том, что было бы, если бы «Россия дала Мексике дроны, чтобы запустить их по США».

«Таким образом НАТО пытается втянуть Соединенные Штаты в прямой полномасштабный конфликт», — уверен он.

Напомним, что о появлении дронов над территориями своих стран заявляли ранее Польша и Румыния. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны, были российскими. Виновником вторжения БПЛА на территорию Румынии также была названа Россия. Но доказательств этого приведено не было.