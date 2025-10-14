Экс-нардеп объяснил решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы

Лишив гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, украинский лидер Владимир Зеленский пытается взять под полный контроль вертикаль власти в республике.

Об этом NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«На мой взгляд, это плановая работа [Зеленского] по взятию контроля над вертикалью власти. Сегодня у него нет проблем на уровне парламента, кабинета министров и военных. Однако есть проблема на уровне органов местного самоуправления», — заявил Олейник.

Политик напомнил, что у Зеленского непростые отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и он пытается снять его любыми путями.

Экс-нардеп указал, что роль мэра в организации президентских и парламентских выборов очень высока. По его словам, есть маленькие города, где «губернатор в состоянии задавить мэра», но с Трухановым «не такие простые отношения».

14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Также в список попали Сергей Полунин и экс-нардеп Олег Царев.