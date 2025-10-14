Мерц заявил о намерении вернуть доверие граждан Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении вернуть утраченное доверие многих граждан ФРГ, особенно на востоке страны.

"Мы также затронули этот вопрос: почему так много людей недовольны нашей текущей политической деятельностью? Лучшее для нас - решить проблемы и показать, что мы, из политического центра, способны решать проблемы нашей страны", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бранденбурга Дитмаром Войдке в Потсдаме. "Для правительства ФРГ и, думаю, для земельного правительства справедливо следующее: мы просто должны сейчас показать, что мы способны решать проблемы", - констатировал канцлер Германии.

Среди прочего он упомянул развитие инфраструктуры и системы здравоохранения.

"Об этом так много говорят и в семьях, и при встрече с друзьями в кафе или ресторанах, и на работе. Все это уже не работает так хорошо. Мы должны показать, что государство функционирует", - утверждал Мерц.

В последнее время уровень поддержки правительства Германии и канцлера Мерца падает. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV, недовольство жителей ФРГ работой Мерца достигло 71%, что стало рекордным показателем с начала его вступления в должность в мае. Многие жители страны не верят, что государство способно справиться со стоящими перед ним задачами. Лишь небольшая часть населения - около 30% - полагают, что правительство ФРГ во главе с Мерцем сможет вернуть экономику Германии на путь роста.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. Досрочные выборы в ФРГ прошли 23 февраля после распада в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, правящей коалиции "Светофор".