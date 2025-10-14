Лукашенко захотел сохранить Украину

Лукашенко призвал остановить бои ради сохранения Украины

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины.

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство», — приводит его словам БелТА.

Ранее он заявлял, что обстановка в зоне проведения боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства. Также Лукашенко отметил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по урегулированию на Украине.