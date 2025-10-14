Толпу протестующих в Бельгии разгоняют при помощи водометов

В Бельгии разгорелась акция протеста, организованная профсоюзами, сопровождающаяся дымом, взрывами петард и многочисленными арестами. Работники вышли на улицы, выражая несогласие с жёсткими мерами экономии, проводимыми правительством. Для разгона демонстрации полиция применила водомёты.

В сети появились видеозаписи, на которых видно, как трое полицейских задерживают одного из участников митинга. В ответ протестующие начали бросать в правоохранителей петарды.

Забастовка привела к остановке полётов в двух главных аэропортах страны и нарушению работы общественного транспорта в Брюсселе. Бастующие, возглавляемые основными профсоюзами страны и поддерживаемые такими группами активистов, как «Гринпис» и «Оксфам», выступают против правящей федеральной коалиции во главе с премьер-министром Бартом Де Вевером, которая объявила о ряде реформ, направленных на сокращение государственных расходов.