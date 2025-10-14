Россия должна жестко реагировать на провокации Запада и не терять образ «русского медведя», поскольку в противном случае «мелкие хищники наглеют». Как сообщает «Царьград», об этом заявил бывший нардеп Украины, политик Олег Царев.

Царев отметил, что каждое нападение на Россию широко освещается на Западе. Если в этот момент отвечать на провокации, то можно будет сохранять свою репутацию.

«Каждый раз, когда мы не отвечаем, мы доводим ситуацию. И когда-нибудь встанет вопрос: или мы выживем как государство, как народ, или нам придется идти на самые страшные ответные меры», — сказал политик.

По мнению Царева, следует наносить ответные удары и приучать Запад к тому, что «русские отвечают» на нападки.

Ранее политик заявлял, что громкие заявления Запада о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, следует воспринимать с известной долей скептицизма.