"Стоит в сторонке": в Германии отметили отчужденное состояние Мерца

Сопредседательница партии "Альтернатива для Германии" отметила дистанцированность федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, охарактеризовав это фразой "Стоит в сторонке".

"Очевидно, что правительство Мерца теряет влияние", – заявила Алис Вайдель в социальной сети.

В качестве иллюстрации она добавила фотографии со встречи на высшем уровне по вопросу мира в секторе Газа. На этих снимках запечатлено, как глава Европейского Совета Антониу Кошта попросту проигнорировал немецкого канцлера, встав рядом, не предприняв попытки завязать беседу. В то же время, Мерц с улыбкой осматривал окружающих, но ни с кем не вступал в общение.

Ранее, 14 октября, газета Berliner Zeitung опубликовала статью, в которой утверждалось, что из-за политики Бербок, Мерца и Шольца, Германия утратила свою роль на Ближнем Востоке, а представители немецкой делегации на саммите по Газе в Египте фактически были наблюдателями.