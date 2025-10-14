Генсек НАТО попытался пошутить про русскую «Ладу» и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить про автомобили марки «Лада» и холодильник, проводя ассоциацию с покупкой истребителей F-35 или систем Patriot. Рассказал его генсек на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

«Я иногда шучу, что когда вы покупаете F-35 или систему Patriot, это похоже на старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Мужчина из „Лады“ скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник», — пошутил Рютте.

Его заявление опубликовано в соцсети X.

Россия ошеломила Рютте

Ранее Марк Рютте уже высказывался по вопросам взаимодействия НАТО с Россией, в частности по поводу возможных нарушений воздушных границ альянса российскими самолетами. После заявлений о необходимости жестких мер, он смягчил риторику, уточнив, что применение силы допустимо только при прямой угрозе гражданам, а каждая ситуация требует отдельного рассмотрения.