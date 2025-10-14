Бойкот Пентагона и побег президента Мадагаскара: о чем пишут зарубежные СМИ

Мировые СМИ активно освещают события на Ближнем Востоке, изменение политики Пентагона в отношении журналистов и бегство президента Мадагаскара Андри Радзуэлины из страны. Самые интересные статьи в подборке «Рамблера».

Мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Подписание главами США, Египта, Турции и Катара документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа, а также передача палестинским движением ХАМАС Израилю выживших заложников, оказалось в центре внимания СМИ.

Издание Times of Israel обратило внимание на то, что президент США Дональд Трамп «был встречен как герой обеими сторонами ликующего Кнессета» и выступил с речью в ходе краткого визита в Израиль, приуроченного к освобождению ХАМАСом последних живых заложников, удерживаемых в секторе Газа.

По данным газеты, в своем пространном обращении американский лидер выразил благодарность многим людям, но особое внимание он уделил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявив, что тот «больше не на войне».

«Однако, на самом деле, Нетаньяху официально не призывал к окончанию войны, но Трамп за последние несколько дней неоднократно заявлял, что «война окончена»», — говорится в статье.

Французская газета Le Figaro отметила, что в обмен на заложников Израиль согласился освободить почти 2000 палестинцев, в том числе и тех, кто отбывал длительные сроки за терроризм.

«Зеленый флаг ХАМАС развевался над людским потоком, хлынувшим в понедельник днем к больнице Насера в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Пока израильтяне праздновали освобождение заложников, палестинцы встречали как героев тех, кто был освобожден в рамках обмена, заключенного под эгидой президента Трампа», — пишет издание.

Бойкот Пентагона

Новые правила Пентагона не собирать и не хранить информацию ведомства, в том числе конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации, могут привести к бойкоту со стороны СМИ. К такому выводу пришел ряд американских изданий.

В частности, The Washington Post, The New York Times, Newsmax и NPR уже объявили, что их журналисты не подпишут новый пакет ограничений Пентагона, касающихся сбора информации.

«Одним из них является положение, согласно которому журналисты могут быть признаны «риском безопасности» по ряду причин, включая раскрытие ими секретной или даже несекретной информации без разрешения Пентагона. Юристы, специализирующиеся на медиа, опасаются, что это ограничение может подвергнуть журналистов наказанию за рутинную работу», — пишет The New York Times.

Издание уверено, что негативная реакция на ограничения, введенные Пентагоном, немедленно скажется на освещении деятельности министерства. А число журналистов, работающих в Пентагоне, сократится в ближайшие недели.

Журналистам было предложено подписать пакет ограничений до 17:00 (0:00 мск) 14 октября, либо в течение 24 часов сдать удостоверения, пишет The Guardian.

Ассоциация прессы Пентагона, представляющая пресс-корпус, освещающий деятельность министерства, уже выступила с заявлением, что политика военного ведомства «направлена на подавление свободной прессы и потенциальное привлечение нас к ответственности просто за выполнение своей работы».

Бегство президента Мадагаскара

Мировые СМИ также активно освещают отъезд президента Мадагаскара Андри Радзуэлины из страны на фоне акций протестов.

Тысячи представителей поколения Z, которые уже несколько недель проводят демонстрации против Радзуэлины, предвкушают победу, поскольку президент сбежал на французском военном самолете. Однако он ушел в отставку, пишет Reuters.

«Поскольку у протестного движения нет лидера, а армия играет определенную роль в событиях против Радзуэлины, становится все более вероятным, что у власти окажется военный. Это не беспокоит многих протестующих — несмотря на то, что ранее два сменивших друг друга военных лидера разрушили экономику», — констатирует издание.

В свою очередь New York Times отмечает, что Радзуэлина настаивает, что остается у власти и его позиция «грозит вызвать в еще большее раздражение десятков тысяч демонстрантов, заполонивших улицы по всей стране».