Илон Маск рассказал о «национальном самоубийстве» в Германии

Основатель Tesla и SpaceX, бывший сотрудник администрации Дональда Трампа Илон Маск связал миграционную политику Германии со «склонностью к национальному самоубийству». Об этом он написал в соцсети X.

Маск прокомментировал посты, в которых рост преступлений на сексуальной почве в Германии сопоставлялся с притоком мигрантов. Маск заявил, что «немецких детей учили ненавидеть себя в школе со времён окончания Второй мировой войны».

«Склонность к национальному самоубийству - естественный результат такого воспитания», - написал он.

Ранее в Бундестаге провели проверку из-за возможного вмешательства Маска в немецкие выборы. В преддверии выборов (они состоялись в феврале) Маск побеседовал с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, их разговор транслировался в X. До этого Маск в своих постах называл бывшего немецкого канцлера Олафа Шольца «дураком» и писал, что «только АдГ может спасти Германию».