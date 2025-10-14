Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что Минску «отводится определенная роль» в процессе урегулирования кризиса как ближайшему союзнику России. Кроме того, отмечает белорусский президент, Белоруссия готова участвовать в инициативах США при условии наличия потенциала.

Ранее Александр Лукашенко назвал основное препятствие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, замедление переговоров связано не с США, Россией или Европейским союзом (ЕС), а с президентом Украины Владимиром Зеленским.