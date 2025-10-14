Лукашенко дал Трампу ценный совет о премии мира

Александр Лукашенко высказал мнение, что находиться среди изгоев – неподходящая роль для Дональда Трампа. Такое мнение лидер Белоруссии высказал, комментируя решение Нобелевского комитета не присуждать премию мира американскому президенту.

Белорусский лидер подчеркнул, что оценка действий США и его лидера мировым сообществом значительно важнее, чем мнение политически ангажированной организации, какой, по его мнению, является Нобелевский комитет. Лукашенко посоветовал Трампу не расстраиваться из-за этого решения.

"Мировое сообщество должно дать оценку действиям Соединенных Штатов и их президента на мировой арене", – заявил Лукашенко на совещании, посвященном обсуждению международной обстановки и перспективам развития белорусско-американских связей.

В этом году Нобелевская премия мира была вручена бывшему депутату венесуэльского парламента, Марии Корине Мачадо, за ее "непреклонные усилия в продвижении демократических прав" и за ее борьбу за "переход от авторитарного режима к демократии".