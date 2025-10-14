Альтернатива НАТО: эксперт оценил мощь альянса России и Китая

Китаист Кирилл Котков заявил, что альтернативный блок с Россией и ее азиатскими партнерами в составе мог бы превзойти НАТО по мощи. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Коткова, если альтернатива НАТО когда-либо будет создана, ведущей силой в ней станет Китай «по экономическим причинам». Эксперт допустил, что альтернативный блок может быть создан, если США продолжат давить на Китай.

Котков предположил, что, помимо России и Китая, в новый блок могут войти Северная Корея и Белоруссия. Он подчеркнул, что Китай быстрее всех в мире внедряет различные инновации и активно производит беспилотники.

«Превзойти НАТО такой блок может, потому что сегодня Китай - это вторая экономика мира», - подчеркнул Котков.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую структуру безопасности. По задумке президента РФ, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам министра, западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ. Именно с этим связана предложенная Путиным концепция евразийской безопасности, подчеркивал Лавров.