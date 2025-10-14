Лукашенко высказался в поддержку суверенитета Украины

Лукашенко: Украина должна существовать как суверенное независимое государство
Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, передает агентство БелТА.
»Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — сказал он.
