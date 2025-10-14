Лукашенко высказался в поддержку суверенитета Украины

Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство.

© Газета.Ru

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, передает агентство БелТА.

»Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — сказал он.

Новость дополняется.