Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран. Это произошло во время его выступления на саммите мира по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников, прошедшем в египетском городе Шарм-эш-Шейх, сообщила газета Daily Mail.

Во время своего выступления, указывает издание, Трамп перечислил страны, участвовавшие в саммите, и отметил, что есть "некоторые главы государств", которые ему "совсем не нравятся". Изначально глава Белого дома обещал не раскрывать их имен, но затем намекнул, что может рассказать, кого он имеет в виду.

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе прошел 13 октября. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.