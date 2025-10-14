Обзор иноСМИ: «Tomahawk можно сбить» и «неудобная правда» о Газе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Tomahawk можно сбить, но, возможно, и не придется»

Россия заявляет, что ее ПВО способна нейтрализовать Tomahawk, но предупреждает, что поставка этих крылатых ракет большой дальности Украине означала бы «серьезную эскалацию», пишут «ИноСМИ» со ссылкой на чешский портал Seznam zprávy. Президент США Дональд Трамп заявил 13 октября, что Вашингтон «может поставить, а может и не поставить» ракеты Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что согласует поставки, если украинский кризис не удастся урегулировать. Словацкий военный аналитик Владимир Беднар рассказал чешскому порталу, что у России есть аналоги Tomahawk - ракеты «Калибр», запускаемые с кораблей или стратегических бомбардировщиков, а также ракеты «Искандер», запускаемые с земли.

Эксперт отметил, что Tomahawk обладают большей разрушительной силой, чем беспилотники, которые сейчас используют украинцы. В настоящее время эти ракеты применяются только армиями США и Британии. Американцы впервые использовали их в войне в Персидском заливе в 1991 году против Ирака. В этом году американцы применяли Tomahawk для ударов по иранским ядерным объектам и базам в Йемене. Но даже если Трамп согласится на поставку ракет, они будут готовы к нанесению ударов не раньше, чем через несколько месяцев, подчеркивается в статье. Беднар также предположил, что европейские союзники Киева скорее дадут деньги на наращивание украинских мощностей, чем будут платить США за Tomahawk.

«Перемирие в Газе: прорыв или очередная ложная надежда?»

Новость, что Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе нового прекращения огня, стала долгожданной передышкой от катастрофической войны, опустошавшей Газу два года, пишет The National Interest. Однако имеются веские основания полагать, что это прекращение огня закончится так же, как и предыдущее, считает автор статьи. По его мнению, прежде чем праздновать «дипломатический триумф», необходимо признать две «неудобные правды»: новая сделка имеет тревожное сходство с январским соглашением, которое было нарушено всего через несколько месяцев, и она оставляет нерешенными почти все структурные вопросы, положившие начало войне. Так что же произошло в январе и марте 2025 года? Тщательно согласованное трехэтапное соглашение было подписано обеими сторонами при посредничестве США, Египта и Катара.

Соглашение включало обмен заложниками, освобождение заключенных, предоставление гуманитарной помощи и обязательства Израиля по выводу войск. Оно действовало ровно 58 дней, прежде чем 18 марта Израиль нанес внезапные авиаудары, возобновив полномасштабные боевые действия. По мнению автора NI, эти параллели вызывают тревогу. Тогда, как и сейчас, обе стороны объявили о сделке, сохраняя при этом принципиально несовместимые видения ее финальной стадии. Израиль интерпретировал соглашение как временную паузу, сохраняющую за ним право возобновить военные операции, если ХАМАС не разоружится полностью. ХАМАС воспринял это как первый шаг к палестинскому самоуправлению. По версии автора статьи, и то, и другое не может быть правдой одновременно. Механизмы, которые тогда не сработали - опора на посредников и отсутствие обязательных механизмов принуждения - сохраняются и сейчас. По сути, стороны вернулись к началу игры, фундаментальные правила которой отказываются принимать оба игрока, подчеркнул автор статьи.

Оппонент назвал Макрона «человеком с психическими заболеваниями»

Франсуа Асселино, основатель партии Народно-республиканский союз, выступающей за выход Франции из ЕС и НАТО, назвал президента страны Эммануэля Макрона «человеком с психическими заболеваниями». В беседе с APT Асселино заявил, что у Макрона «комплекс избалованного ребенка». Президент Франции никогда не признает вины и пытается втянуть страну в конфликт с Россией, пока французы становятся все больше им недовольны, подчеркнул политик.

По мнению Асселино, большинство граждан Франции хотят отставки Макрона. Высказывания Асселино прозвучали на фоне политического хаоса после недавних отставки и возвращения премьер-министра Себастьена Лекорню. Асселино раскритиковал Макрона за отказ «принять демократию» и подчеркнул влияние ЕС на политику Франции.

Для ВСУ стало «в разы сложнее» реагировать на «Кинжалы»

Россия изменила тактику запусков баллистических ракет «Кинжал» и для ВСУ стало «в разы сложнее» реагировать на эти запуски, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Утверждается, что истребители начали наносить удары из глубины территории РФ, минуя зону раннего оповещения ВСУ. Военные комментаторы рассматривают это как изменение тактики.

Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полета истребителей, позволяя им дольше находиться в воздухе перед запуском ракет. Ранее западные чиновники отмечали, что способность Украины перехватывать баллистические ракеты заметно снизилась. По версии украинских журналистов, это в том числе связано с сокращением времени предупреждения и способностью ракет «Кинжал»/«Искандер» менять курс в процессе полета. Сейчас системы Patriot, находящиеся на вооружении Украины, способны достичь показателей перехвата всего лишь в шесть процентов, подчеркивается в статье. В материале отмечается, что «Кинжалы» могут достигать целей в Киеве за три минуты пять секунд, а целей в Сумах - всего за полторы минуты.

«Байден отменил казнь 37 убийц. Трамп устроил им жизнь, полную мучений»

Одним из последних действий бывшего президента Джо Байдена перед тем, как он покинул Овальный кабинет, стало смягчение приговоров 37 осужденным убийцам. Он отменил их смертную казнь. Спустя несколько часов после того, как президент Трамп пришел к власти, он приказал превратить пожизненное заключение этих людей в ад, пишет The Wall Street Journal. Следуя указаниям Трампа, власти отменили планы перевода большинства этих заключенных в основные тюрьмы строгого режима.

Вместо этого их перевели в тюрьму во Флоренсе, штат Колорадо, - самое строгое учреждение в США. Заключённые тюрьмы штата Колорадо, предназначенной для самых жестоких преступников страны, обычно проводят 23 часа в сутки в своих камерах одни. В обычных американских тюрьмах строгого режима заключенным предоставляются возможность для отдыха, обучения, общения с другими заключёнными, а также возможность перевода в учреждения с менее строгим режимом в качестве поощрения за хорошее поведение. У заключенных тюрьмы в Колорадо таких возможностей нет.