Трамп унизил Стармера во время выступления в Шарм-эль-Шейхе

Британская пресса обсуждает очередной унизительный инцидент, в который влип премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер во время пребывания в Египте, где президент США Дональд Трамп купался в лучах славы по поводу подписания мирного соглашения по сектору Газа. Глава Белого дома не пригласил Стармера на трибуну для выступления, вместо этого оставив британского премьера стоять позади себя всё время своего бенефиса.

Как заметил таблоид Daily Mail, что Кир Стармер, что другие мировые лидеры в течение нескольких часов бездельничали в Шарм-эль-Шейхе, пока президент США принимал почести и встречался с освобождёнными заложниками ХАМАС в Израиле.

Когда прибыл Трамп, премьер-министр Соединённого Королевства молча стоял за его спиной, ёрзая на месте, пока тот произносил длинную речь, в ходе которой он отметил, что ему не нравятся некоторые из присутствующих лидеров, и высказался о «красоте» премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В какой-то момент Трамп вызвал на трибуну премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и призвал его повторить щедрые похвалы, которыми он ранее осыпал американского лидера.

Трамп перечислил присутствующие страны в алфавитном порядке, а это значит, что Парагвай и Норвегия первыми получили слова благодарности от главы Белого дома.

Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч

Стармер посчитал, что его момент настал, когда президент наконец спросил: «Где находится Соединённое Королевство?»

Тот неловко поднял руку и съязвил: «Как обычно, позади вас», а затем сделал несколько шагов вперёд, чтобы пожать руку Трампу.

«Где Соединённое Королевство? Идите сюда», – сказал Трамп, когда к нему подошёл традиционно глупо улыбающийся британский премьер, по-видимому, готовый выступить с трибуны. «Всё идёт хорошо?» – спросил Трамп Стармера, и тот ответил: «Очень хорошо». «Очень приятно, что вы здесь», — сказал американский президент. И всё.

Стармер остался в подвешенном состоянии, поскольку вместо того, чтобы проводить его на трибуну для выступления, Трамп просто повернулся к нему спиной и продолжил своё выступление.

У премьер-министра не было другого выбора, кроме как, поджав губы, побрести обратно на своё место в параде лидеров.

Мелони, стоявшая за правым плечом Трампа, похоже, была удивлена этой беседой.

Стармер, конечно, попытался извлечь выгоду даже из такой совсем невыгодной для него ситуации, опубликовав в соцсетях фотографию момента, когда он пожал руку Трампу на сцене.

Сопроводил он это фото такой подписью: «Президент Трамп, это ваше достижение. Благодарю вас за неустанные усилия, которые помогли нам создать этот момент. Великобритания готова поддержать полную реализацию мирного плана».

Консерваторы сравнили Стармера с бывшей звездой футбольного клуба «Челси» Джоном Терри, который переоделся в форму своей команды, чтобы поднять над головой трофей Лиги чемпионов, несмотря на то что не играл в финале. Его обвинили в том, что он отправился в Египет только ради «фотосессии» и припомнили признание палестинской государственности.

Спецпредставитель администрации Трампа по Ближнему Востоку ранее пытался снизить напряжённость после того, как посол США в Израиле назвал «бредовым» предположение, что Великобритания играет «ключевую роль» в мирном процессе.

Стармер также подверг сомнению роль Тони Блэра в совете по миру в Газе, заявив, что «другие должны решить», войдёт ли он в состав нового правительства Газы.

В мирном плане, представленном Белым домом в прошлом месяце, Тони Блэр был указан в качестве члена предлагаемого совета.

Стармер сказал: «Я думаю, состав Совета по миру всё ещё обсуждается. Должен сказать, что меня гораздо больше интересуют практические шаги».

На вопрос о том, следует ли привлекать Блэра, Стармер ответил: «Это должны решать другие. Тони Блэр был великим лидером нашей страны и внёс бы огромный вклад. Но меня не волнует, какие конкретно люди сидят в каком конкретном совете директоров. Меня волнует, что нам нужно сделать завтра, именно завтра, чтобы это было реализовано».

Британский премьер добавил, что «ведутся обсуждения» относительно того, кто войдёт в совет директоров, однако он заявил, что пока не выдвигал свою кандидатуру.