Лукашенко сообщил о готовности заключить большую сделку с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов заключить большую сделку с США при учёте интересов Минска.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Кроме того, он назвал нормальными предложения президента США Дональда Трампа в этом направлении. По его словам, всё должно быть честно, а интересы Минска должны быть учтены.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о положительном значении контактов Белоруссии и США.