«Причинили мне боль»: раскрыто, что Трамп сказал Макрону при пожатии руки в Египте

Эксперт чтения по губам Никола Хиклинг рассказал, о чем разговаривали президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи в египетском Шарм-эль-Шейхе. Как сообщает Daily Mail, американский лидер спросил, почему Макрон «причинил ему боль».

Встреча состоялась 13 октября. Лидеры совершили рукопожатие и Трамп 29 секунд держал руку Макрона, о чем-то с ним разговаривая. По словам Хиклинга, сперва французский президент обратился к главе США: «Рад вас видеть, так вы согласились?» На это Трамп ответил: «Ты искренен?» После этого Макрон кивнул головой, а американский политик сжал его руку крепче.

«Хорошо, теперь я хочу знать, почему, вы причинили мне боль. Я уже знаю», — сказал Трамп сквозь зубы.

Хиклинг отмечает, что после этого Макрон отвел взгляд от камер и опустил голову вниз.

«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — продолжил Трамп.

После этого Макрон ответил: «Понятно. Мы должны будем это увидеть». На это Трамп сказал: «Вы увидите, что произойдет. Я хотел бы, чтобы вы сделали это, сделайте это. Увидимся через некоторое время». Лишь после этого политики разжали руки.