Стало известно об инициативах Турции по Украине на встречах с Западом
Представители Турции на встречах со странами Запада поднимают вопрос об украинском конфликте и призывают партнеров содействовать переговорам между Москвой и Киевом с целью дипломатического урегулирования.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами. Безусловно, ожидаем поддержки наших инициатив по возобновлению диалога», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев.