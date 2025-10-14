Меркурис: Уиткофф способен сорвать поставку ракет Tomahawk

Помощник президента США Стив Уиткофф специально старается не давать повода Дональду Трампу резко выйти на конфронтацию с Россией. Он настаивает, что не стоит провоцировать Москву поставками таких ракет, как «Томагавк», потому что в итоге Россия все равно не отступит, а ситуация только накалится. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Он (Уиткофф) скажет: «Давайте не будем давать Трампу повода думать, что эти ракеты смогут напугать россиян и заставить их уступить». А потом все уладится чуть позже», — объяснил Меркурис, чьи слова приводит издание Life.

Аналитик считает, что Уиткофф понимает, что такие угрозы мало что меняют: отправка мощного оружия только поднимет напряжение, и Россия даст жесткий ответ. Такое развитие событий, по мнению Меркуриса, может только затянуть конфликт, а не помочь его решить.

В свою очередь, Дональд Трамп очень хвалил своего помощника Стива Уиткоффа, отметив, что однажды его встреча с российским президентом затянулась на пять часов вместо запланированных 15-20 минут — и это говорит о хороших навыках переговорщика.

Ранее Трамп говорил, что собирается обсудить с Владимиром Путиным возможные поставки ракет «Томагавк». А еще у него скоро запланирована встреча с Зеленским, которого он пригласил в Белый дом.