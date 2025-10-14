Страна ЕС больше не сможет принимать украинских мигрантов

Польша больше не способна принимать мигрантов с Украины и должна сосредоточиться на адаптации уже имеющихся. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, пишет РИА Новости.

По его словам, страна «не в состоянии принять» еще больше граждан Украины и сейчас должна уделить больше внимания тем, кто уже живет на территории Польши.

«Надо, прежде всего, начать процесс их инкультурации. Это уж делается с помощью образования, но нельзя допустить ситуацию, при которой создавались бы какие-то отдельные районы», - пояснил Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

После начала спецоперации на польскую территории, по разным оценкам, прибыли от 2 до 3 млн беженцев с Украины. В конце сентября во время выступления на заседании Генассамблеи ООН президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в стране остались около миллиона украинцев. При этом на прошлой неделе посол Украины в Варшаве Василий Боднар уточнил, что в Польше проживает 1,5 млн украинских граждан.

В свою очередь польский журналист Лукаш Важеха заявил о том, что Варшава, оказав Киеву «колоссальную помощь», не получила за это никакой благодарности от украинской стороны. По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий, наложив вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам, получил полную поддержку в польском обществе.