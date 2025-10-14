Празднование 250-летия американского флота закончилось скандалом. Сначала музей ВМС США поздравил нацию открытками с изображением российских кораблей. Затем похожие публикации появились госорганизации, СМИ и политики. Помимо этого, на поздравительных картинках засветились корабли Королевского британского флота, датского и китайского.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, открытки оказались сгенерированы ИИ. Большинство постов были удалены после того, как пользователи сети указали организациям на ошибки.

Как американцы поздравляли флот с юбилеем — в галерее «Рамблера».