Трамп раскритиковал Time за «самое ужасное» фото на обложке

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за фотографию, опубликованную на его обложке. Своим негодованием он поделился в собственной соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, издание выбрало неудачный снимок, который, по его мнению, стал худшим из всех, что когда-либо делались. Он заявил, что редакция будто бы «стерла» его волосы и добавила сверху небольшую парящую корону, что выглядело «очень странно». Тем не менее Трамп отметил, что статья о нем была «довольно хорошей».

Глава государства также выразил недовольство тем, что изображение сделано с нижнего ракурса, который он считает неудачным.

«Я никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса, но эта фотография просто ужасна, и ее нужно жестко раскритиковать. Что они делают и почему?» — написал Трамп

Американский журнал Time поместил на обложку президента США после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе.

На обложке представлена статья Эрика Кортеллессы «Его триумф», оформленная фотографией Трампа из ракурса снизу вверх. В нижнем левом углу обложки размещены заголовки и авторы, которые ранее опубликовали в журнале материалы, посвященные роли Трампа в окончании военных действий в секторе Газа. Среди них: Эхуд Барак и его материал «Лидер, который нужен Израилю», а также Мухаммед ибн Абдул-Карим аль-Иса с материалом «Как восстанавливается Газа».