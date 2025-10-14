Названо будущее последних 20 освобожденных из плена заложников

Оставшиеся в живых 20 заложников возвращены в Израиль после 737 дней пребывания в плену у боевиков в Газе, и теперь основное внимание будет уделяться их восстановлению и реабилитации.

Состояние 20 заложников – мужчин в возрасте от 21 до 48 лет – неизвестно, но министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 24-летний Алон Охель получил серьезные травмы, включая потерю зрения на один глаз, пишет The Guardian.

В понедельник 13 октября освобожденные заложники были переданы Красному Кресту в Газе, а затем доставлены на военную базу Реим на юге Израиля для воссоединения со своими семьями и прохождения первоначального медицинского обследования. Были подготовлены вертолеты, чтобы при необходимости доставить их по воздуху в одну из трех израильских больниц – Шиба, Ихилов и Рабин – для дальнейшего лечения.

Некоторые ранее освобожденные заложники выглядели изможденными и слабыми, и врачи предупредили об их сложных психологических и медицинских потребностях. Группы, представляющие интересы заложников и их семей, подчеркнули, что и те, и другие, включая семьи погибших, будут нуждаться в постоянной медицинской, психологической и социальной реабилитации.

Профессор Хагай Левин, возглавляющий медицинскую группу для семей заложников, заявил в понедельник, что он неоднократно предупреждал о “серьезной опасности” для здоровья заложников и их семей.

“Теперь мы надеемся, что с возвращением всех заложников мы сможем начать процесс полной реабилитации – для выживших в плену, для их семей и для общества в целом. Медицинская, психологическая и социальная реабилитация - это длительный и сложный процесс, который требует ответственности, координации и сотрудничества”, - говорится в заявлении медиков.

Медицинский центр имени Рабина в Петах-Тикве, городе к северо-востоку от Тель-Авива, создал группу по возвращению заложников после оказания помощи бывшим пленникам, освобожденным в результате обмена в январе и феврале, в том числе Омеру Шем Тову и Элии Коэн, которые были похищены с музыкального фестиваля "Нова". До нападения ХАМАСА 7 октября этого департамента не существовало, подчеркивает The Guardian.

В госпитале, втором по величине в Израиле, сообщили, что за каждым заложником ухаживает широкий спектр специалистов, включая физиотерапевтов, логопедов и специалистов по трудотерапии, психологов и диетологов. Также сообщается, что семьям заложников предоставлены комнаты в этом отделении.

Израильское правительство также подготовило приветственные наборы для каждого возвращающегося с рукописными посланиями от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены Сары. В комплект входит одежда, личные принадлежности, ноутбук и мобильный телефон, пишет The Guardian.

Эксперты больниц, в которых лечили заложников, подчеркивают, что реабилитация - это длительный процесс и что осложнения могут возникнуть спустя месяцы или даже годы. В центре имени Рабина сообщили, что в больнице создано единственное в Израиле отделение долгосрочной реабилитации заложников и что медицинские бригады продолжают оказывать поддержку заложникам и их семьям даже после выписки.

Британско-израильская заложница Эмили Дамари, освобожденная в январе, рассказала New York Times, что ей предстояли месяцы реабилитации в больнице и в отеле на полпути, а также операция по поводу ран, полученных при похищении. Роми Гонен, которую забрали с музыкального фестиваля Nova music festival, также перенесла операцию после освобождения.

Представитель больницы "Шиба", которая, как сообщается, готовится принять 10 заложников, сказал, что процесс реабилитации был длительным. “Как только заложники будут возвращены, они сначала воссоединятся со своими семьями, а затем пройдут ряд медицинских обследований, и это может занять много времени, потому что они находятся в плену уже два года.

“Мы не будем торопиться, – говорят в больнице. – Они могут оставаться в "Шибе" столько, сколько им потребуется, для получения любой медицинской или психологической помощи, которая им понадобится в будущем. Мы вовсе не собираемся давить на них. Мы никогда этого не делаем. Самое главное – это реинтегрировать их в свои семьи, общество, и мы дадим им все, что им нужно, все домашние удобства – вкусную еду, отдых - и это все в промежутках между медицинскими осмотрами, которые они пройдут”.

После выписки из больницы заложники, некоторые из которых потеряли свои дома в результате терактов 7 октября, могут начать восстанавливать свою жизнь.