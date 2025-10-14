«Просто бросать рукой»: в Раде пошутили над передачей ракет Tomahawk Украине

У Украины нет пусковых установок для запуска ракет Tomahawk по России, а Европа вряд ли будет платить такие деньги за передачу такого оружия в распоряжение ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью «Радио НВ».

«Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?» — подчеркнул он.

Трамп на фоне разговоров о передаче такого оружия подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Названы возможные условия для передачи Украине Tomahawk

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Сообщалось, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».