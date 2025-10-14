В США допустили отказ Трампа от помощи Украине

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может удержать американского лидера Дональда Трампа от поставок оружия Киеву. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис объяснил, что Уиткофф может удержать Трампа от поставок оружия Украине, чтобы наладить диалог с Москвой.

«Уиткофф скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я все с ними [оссиянами] улажу чуть позже», — допустил аналитик.

Эксперт уверен, что Уиткофф осознает бессмысленность угроз России. При этом поставка Tomahawk Украине приведет новой эскалации конфликта.

Ранее Трамп подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.