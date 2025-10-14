Пока вы спали: как Трамп «избил» Макрона и скандал из-за российского крейсера

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США разразился скандал из-за российского крейсера

Национальный морской музей подразделений специального назначения ВМС США поздравил американский флот с 250-летием постом, который был проиллюстрирован фотографией российского ракетного крейсера "Варяг". На это обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун, пишет РИА Новости со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Это российский ракетный крейсер", — написал он, репостнув сообщение музея ВМС США.

Отмечается, что на данный момент пост музея в соцсети X недоступен.

"Выглядит напуганным": в США рассказали, как Трамп "избил" Макрона

Американский консервативный журналист Ник Сортор заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон испугался своего американского лидера Дональда Трампа во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе. Он также отметил, что Трамп всегда находится в более выигрышной позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию эксперта в соцсети X.

"Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку", — написал Сортор.

Журналист также обратил внимание, что президент США всегда находится в более выигрышной позиции по сравнению со своими европейскими коллегами.

"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом ради новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую поддержку для Киева. По его словам, глава киевского режима готов на все ради дальнобойных ракет Tomahawk, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Соскина.

"Что Зеленский может ему (Трампу. — Прим. Ред.) предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта (Бессента. — Прим. Ред) помочь", — сказал он.

Эксперт отметил, что президент Украины готов на все, чтобы получить желаемые поставки дальнобойных ракет Tomahawk, поэтому может пойти на все ради достижения этой цели.

"Ради этого (Оружия. — Прим. Ред.) Зеленский готов продекларировать, что Украина станет пятьдесят первым штатом США. Он ведь прекрасный актер, расскажет там по Станиславскому, чтобы Трамп послушал", — пояснил Соскин.

Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании украинского конфликта. По его мнению, президента Турции уважает российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Эрдоган может, его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир - ред.) Путин, и он (президент Турции - ред.) мой друг", - сказал Трамп, отвечая на вопрос может ли помочь турецкий лидер в урегулировании конфликта на Украине.

Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал лидера несистемной венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, ставшую лауреатом Нобелевской премии мира, "демонической ведьмой". Таким образом он прокомментировал призывы Мачадо к иностранному вмешательству, пишет РИА Новости со ссылкой на венесуэльскую газету El Universal.

"Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону", — сказал Мадуро.

Издание отмечает, что президент Венесуэлы подтвердил готовность народа страны защищать свою родину от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством.