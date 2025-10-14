Россия готова противостоять гибридным атакам значительно эффективнее, чем страны Европы. Об этом сообщает одна из американских газет со ссылкой на руководителя исследований Института военных технологий Королевского датского оборонного колледжа Андреаса Граае.

«В целом, у России есть системы, которые обеспечивают гораздо лучшую защиту от гибридных атак, чем наши», — приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова Андреаса Граае.

Он отметил, что российская инфраструктура устойчивее к кибершпионажу, диверсиям и попыткам информационного воздействия.

В Европе заявили о начале войны с Россией

По данным издания, на фоне заявлений о киберугрозах, датское министерство промышленности объявило о намерении усилить давление на российский военно-промышленный комплекс. Министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедсков заявил, что Копенгаген будет использовать все доступные инструменты для ограничения работы российского ВПК и деятельности так называемого «теневого флота».

Ранее The National Interest сообщил, что ВМС США, возможно, придется вновь осваивать основы ведения морских боевых действий в ситуации, когда их превосходство на море уже не является безусловным. За последние годы Россия и Китай существенно укрепили свои военно-морские силы, а также установили неформальный альянс с Северной Кореей и Ираном, который получил неофициальное название «ось».