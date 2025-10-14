Стало известно, вернется ли Трамп к урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп вновь вернется к работе над урегулированием конфликта на Украине. Такое мнение выразил политолог-американским Малек Дудаков.

По его словам, Трамп будет снова обсуждать украинский кризис после заключения сделки на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что в последнее время ключевым приоритетом для властей США было именно заключение большой сделки на Ближнем Востоке. Теперь же стоит ожидать возвращения американского лидера на российско-украинский переговорный трек.

Трамп заявил о способности Эрдогана помочь в урегулировании украинского кризиса

При этом Дудаков считает, что Трамп может попытаться решить украинский конфликт тем же способом, что и ближневосточный. Скорее всего, для этого глава Белого дома будет оказывать жесткое давление на обе стороны.

