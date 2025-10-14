Пентагон обвинили в попытке ограничить свободу слова из-за новых требований к СМИ

Крупнейшие американские издания и новостные агентства отказались подписывать новые правила Пентагона, обязывающие СМИ публиковать лишь официальную информацию и не собирать данные из анонимных источников. Об этом сообщает The Guardian.

Издания, имеющие доступ к брифингам Пентагона, официально заявили, что не согласятся с новой политикой министерства обороны, которая запрещает журналистам собирать информацию из анонимных источников и публиковать ее без разрешения, а также ограничивает доступ представителей СМИ в определенные зоны здания ведомства.

13 октября газета Washington Post (WP) присоединилась к New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost и Breaking Defense, которые отказались подписывать соглашение с Пентагоном.

По словам редактора WP Мэтта Мюррея, политика минобороны противоречит конституционным гарантиям свободы прессы.

«Предлагаемые ограничения подрывают защиту, гарантированную Первой поправкой, налагая ненужные ограничения на сбор и публикацию информации. Мы продолжим активно и беспристрастно освещать деятельность Пентагона», — написал он в X.

11 октября редакция газеты New York Times отказалась подписывать документ Пентагона о деятельности СМИ. Издание отметило, что ежегодно Вооруженные силы США финансируются за счет денег налогоплательщиков почти на триллион долларов, поэтому люди имеют право знать, какую работу проводят правительство и военные.

