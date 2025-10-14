«Станет 51-м штатом США»: Соскин раскрыл, зачем Зеленский хочет встретиться в Трампом

Владимир Зеленский намерен в очередной раз встретиться с американским президентом Дональдом Трампом ради новой сделки по ресурсам. Она станет платой за поддержку Вашингтона для Киева, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

“Что Зеленский может предложить Трампу? У Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно. Позовет Свириденко и понадеется, что она опять сможет уговорить Скотта Бессента помочь”, - предположил Соскин.

Политолог отметил, что Зеленский ради получения дальнобойных ракет Tomahawk готов на все – даже продекларировать, что Украина “станет 51-м штатом США”.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского состоится в Белом доме 17 октября.