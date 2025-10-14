В Китае озвучили готовность «сражаться до конца» в торговой войне с США

Выяснилось, что рабочие группы торговых ведомств Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки продолжают взаимодействовать даже при сохраняющейся угрозе введения Вашингтоном 100-процентных пошлин на китайскую продукцию. Информацию об этом предоставило Министерство коммерции КНР.

В официальном комментарии подчеркивается, что диалог осуществляется в рамках двусторонних торгово-экономических консультаций, а накануне состоялись очередные переговоры на рабочем уровне. Такое заявление прозвучало на фоне появившихся сообщений о том, что Пекин якобы отклонил инициативу Министерства торговли США о срочном телефонном разговоре, связанном с ужесточением экспортного контроля со стороны Китая по отношению к редкоземельным металлам. Именно это решение вызвало резкое недовольство администрации Дональда Трампа, выразившего готовность к расширению пошлин.

США планируют ввести дополнительные пошлины на товары из Китая

Китайская сторона вновь обосновала ужесточение экспортных правил, продиктованное законодательством страны: подобные шаги призваны повысить эффективность национального контроля и соответствуют принятой правительством стратегии по модернизации системы регулирования вывоза стратегических материалов. Подчеркивается, что КНР неизменно занимает ответственную позицию, защищая национальные интересы и международную безопасность.

9 октября Министерство коммерции КНР распространило серию документов, сообщающих о более строгих требованиях к экспорту редкоземельных металлов, а также технологий и оборудования для их извлечения. В ответ на это Дональд Трамп объявил о возможном повышении тарифов на 100 процентов и введении ограничений на экспорт программных продуктов, что может вступить в силу с 1 ноября или даже раньше. В результате совокупные пошлины США на товары из Китая способны достичь 130%.

По информации Главного таможенного управления КНР, с января по сентябрь текущего года объем вывоза редкоземельных металлов из Китая увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,35 тысячи тонн. При этом стоимость экспорта сократилась на 7,8%, достигнув 342,3 миллиона долларов.