Трамп похвастался, что США стали богатейшей страной в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения торговых пошлин в отношении других государств США стали самой богатой страной в мире.

“С введением пошлин, я думаю, мы, Соединенные Штаты, стали самой богатой страной в мире и получаем сотни миллиардов долларов”, - заявил Трамп журналистам.

К слову, ранее Трамп заявил, что США уже получили более 200 млрд долларов за счет введения пошлин на товары из других стран. Однако руководитель США намерен довести совокупный доход от пошлин до 1 трлн долларов в год.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что пошлины Трампа бьют по конкурентоспособности американской промышленности.