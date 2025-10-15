Зеленский подготовил «домашнюю работу» перед встречей с Трампом

Украина подготовила «домашнюю работу» в преддверии встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом в своем Telegram-канале заявил сам Зеленский, отметив, что «работа» состоит из военной и экономической частей.

«Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с Президентом Трампом – воинскую часть, часть также нашу экономическую. Все детали. Повестка дня нашей встречи с президентом Америки очень значима, и я благодарю всех, кто помогает», — написал он.

По словам Зеленского, украинская «команда» уже в Вашингтоне. Она начала встречи «на своем уровне» и готовит основу для разговора с лидером Соединенных Штатов, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производители противовоздушной обороны, а также с представителями энергетических компаний.

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности.