Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу

Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского.
"Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей.
Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.