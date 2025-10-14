Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского.

Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

"Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей.

Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.