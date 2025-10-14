В США указали на страх Макрона перед Трампом
Во время рукопожатия на открытии саммита по Газе президент Франции Эммануэль Макрон испугался американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением в социальной сети X поделился журналист Ник Сортор.
Он также подчеркнул, что Трамп в ходе контактов с европейскими лидерами всегда находится в выигрышной позиции.
В Египте Трамп жал руку Макрону на протяжении почти 30 секунд. В это время президенты о чем-то переговаривались.