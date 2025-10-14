Канцлер Германии Фридрих Мерц на поля саммита в Шарм-эш-Шейхе призвал американские власти к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

«Не хочу этого скрывать: мы также рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединённых Штатов Америки. Точно так же, как они продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и против России», — приводит слова политика телеканал N-TV.

Американский экономист Ричард Вольф ранее заявил в эфире YouTube-канала об ошибочности попыток Европы изолировать Россию, отметив, что невозможно построить архитектуру безопасности региона без участия крупнейшей страны континента.