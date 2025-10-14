Венесуэла закроет посольство в Норвегии и Австралии

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что решение о закрытии дипведомств приняли на фоне «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы. Издание Infobae со ссылкой на МИД Норвегии сообщило, что в Осло подтвердили закрытие посольства.

Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

«Посольство Венесуэлы сообщило нам, что оно закроется, но никаких причин не назвало», — сказали в ведомстве.

