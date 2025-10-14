Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в повреждении энергетических объектов

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил городские власти в разрушениях и отключениях электроэнергии после повреждений критической инфраструктуры. Сообщение Кличко опубликовано в своем официальном telegram-канале. Ранее глава государства дал понять, что считает мэра одним из ответственных за последствия ударов по энергетическим объектам в столице.

«У меня один вопрос: поврежденные <...> объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?» — написал Кличко.

Он подчеркнул, что в последнее время вокруг темы атак на объекты энергетики распространяется «много бреда и манипуляций», а также отметил, что ответственность за ситуацию в Киеве пытаются переложить на местные власти.

Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском

10 октября п Зеленский выразил неудовлетворенность уровнем защиты энергетической инфраструктуры в Киеве и дал понять, что возлагает ответственность за произошедшие поражения, в том числе, на мэра города Виталия Кличко. В своем заявлении глава государства также отметил, что воздержится от критических комментариев в адрес тех, кто, по его мнению, не способен предпринимать эффективные действия, передает RT.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины являются ответной мерой на действия Киева. По его словам, украинское руководство неоднократно организовывало диверсии на российской территории.