Трамп поставил Стармера в неловкое положение во время саммита по Газе

Президент США Дональд Трамп поставил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в неловкое положение во время саммита по ситуации в секторе Газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «RT на русском».

Инцидент произошел во время речи Трампа у трибуны. Перечисляя участников встречи, Трамп повернулся к Стармеру спиной, из-за чего не заметил британского премьера. Когда американский президент все же повернулся и заметил политика, он подозвал того к себе. При этом, сам Стармер ожидал, что Трамп уступит ему место у микрофона, но глава Белого дома продолжил свою речь.

«Все хорошо?», — спросил Трамп у британского премьера.

«Очень хорошо», — ответил ему Стармер.

«Очень приятно, что вы здесь», — добавил глава Белого дома, после чего продолжил речь.

Орбан приобнял Мелони на саммите по Газе

Ранее Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет.