На Западе раскрыли ошибку Зеленского

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бо раскрыл ошибку Зеленского и подчеркнул, что его вера в потенциальную победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией является роковым промахом.

«Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают», — сказал он.

Названо условие для замены Зеленского Залужным

Ранее Зеленский захотел купить дальнобойные ракеты Tomahawk за счет российских активов. По его словам, многие западные политики поддерживают последний вариант, однако для его реализации потребуется политическое решение.