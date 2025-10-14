В Германии рассказали о роли Мерца и Макрона в саммите мира в Египте

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры были всего лишь зрителями на саммите мира, состоявшемся в Египте по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, пишет газета Die Welt.

© Лента.ру

По мнению автора статьи, в Шарм-эш-Шейхе присутствовали политики, «которые просто нравятся Трампу». Он указал на то, что западные делегации приукрашивают свою роль, высказываясь, что они наблюдают за процессом, как «нотариусы».

Трамп поставил Стармера в неловкое положение во время саммита по Газе

Журналист напомнил, что нотариусы удостоверяют своими подписями то, что было согласовано.

«Мерц, Макрон и другие, однако, не подписывают. Они — зрители», — добавил он.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа.